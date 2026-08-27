Форум "Вместе победим" проходит в Москве

В Москве проходит всероссийский форум "Вместе победим". На площадке собрались более 2 тысяч ветеранов СВО и их родных. Для гостей подготовили деловую, концертную и детскую программы, встречи с Героями России и олимпийскими чемпионами, мастер-классы и квизы.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что проведение форума важно для получения обратной связи от ветеранов. На площадке также представят технологии для восстановления здоровья, включая разработки в области протезирования и реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.