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27 августа, 18:45

Общество

Форум "Вместе победим" проходит в Москве

Форум "Вместе победим" проходит в Москве

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В Москве проходит всероссийский форум "Вместе победим". На площадке собрались более 2 тысяч ветеранов СВО и их родных. Для гостей подготовили деловую, концертную и детскую программы, встречи с Героями России и олимпийскими чемпионами, мастер-классы и квизы.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что проведение форума важно для получения обратной связи от ветеранов. На площадке также представят технологии для восстановления здоровья, включая разработки в области протезирования и реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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