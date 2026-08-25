Систему поддержки участников СВО будут совершенствовать в Москве

В Москве будут совершенствовать систему поддержки участников СВО и их семей. В Едином центре поддержки участников СВО в Береговом проезде ветераны, сотрудники центра и представители общественных организаций шести районов обсудили действующие меры и их расширение.

За три года работы Единого центра там оказали более 500 тысяч услуг в разных сферах, включая образование и культуру. Для ветеранов проводят образовательные программы и оказывают помощь с трудоустройством. Семьи военнослужащих на льготных условиях посещают культурные мероприятия, кинопарк "Москино" и павильоны ВДНХ.

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