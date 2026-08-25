Букет к 1 сентября будет стоить более 3 тыс рублей

Букет к 1 сентября будет стоить более 3 тысяч рублей. Это на 6% дороже, чем год назад. Флористы и владельцы цветочных магазинов не ожидают резкого роста цен перед праздником, однако накануне и в День знаний букеты могут подорожать из-за увеличения спроса.

Покупателям предлагают букеты с цветами, которые традиционно ассоциируются с 1 сентября. Среди них гладиолусы, подсолнухи, георгины, а также композиции с листьями малины и злаками.

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