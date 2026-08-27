Волонтерство и меры поддержки участников СВО обсудили активисты северо-востока столицы

В районе Северный 27 августа состоялась встреча, посвященная развитию добровольческого движения и поддержке участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие представители районной управы, депутаты, активисты, руководство и сотрудники "Автобазы Ильинское".



Как рассказала глава муниципального округа Северный Наталья Шах, коллектив автобазы с 2022 года включился в волонтерскую деятельность. "С самого начала спецоперации сотрудники предприятия объединились в волонтерскую группу "Помощь СВОим". Они изготавливают для бойцов оборудование для пунктов обогрева, маскировочные сети, ремонтируют и отправляют на передовую автомобили. С 2022 года волонтеры предприятия передали военнослужащим больше 18 тысяч предметов первой необходимости и свыше 5 тысяч квадратных метров камуфляжных сетей. Есть рукодельница, которая шьет противодроновые изделия. Еще одно из направлений – 3D-печать, с помощью 3D-принтеров изготавливают чехлы для шприцев, ампульницы и многое другое", – отметила она.



Участник СВО, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой отметил, что помощь военнослужащим стала одним из значимых направлений добровольческой деятельности в Москве и объединяет жителей, общественные организации и бизнес.

"Добровольческое движение в Москве продолжает расти: сегодня в нем участвуют более 1,7 миллиона горожан, причем только с начала 2026 года к волонтерскому сообществу присоединились свыше 140 тысяч человек. Особенно активно развивается патриотическое направление: оно входит в тройку наиболее востребованных направлений добровольчества в столице. Один из примеров такой работы – проект "Москва помогает", который с 2022 года объединил свыше 19 тысяч волонтеров. За это время горожане передали более 5,1 миллиона единиц гуманитарной помощи, в исторические и приграничные регионы отправили свыше 1,9 тысячи тонн грузов. Присоединиться к помощи можно в 15 штабах проекта и в 30 "Домиках добра" на площадках "Лета в Москве", – сказал он.



Москва оказывает участникам СВО и их близким комплексную помощь. Военнослужащим и ветеранам помогают оформить меры поддержки, получить юридическую помощь, пройти переобучение, подобрать работу, а также программы спортивной реабилитации и досуга. Флагманским учреждением этой системы является Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, где за время работы оказали более 500 тысяч услуг.

Столичные предприниматели также на постоянной основе помогают военнослужащим и жителям приграничных территорий. По данным правительства Москвы, только за 2025 год порядка 120 представителей бизнеса направили более 1,7 тысячи тонн гуманитарных грузов и спецоборудования. В составе переданного – средства связи, системы радиоэлектронной борьбы, летательные аппараты, тепловизоры, генераторы, экипировка, медикаменты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.