27 августа, 11:00Мэр Москвы
Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов
Москва помогает проектировать российские города с учетом профессиональных подходов к урбанистике. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.
За последние 15 лет специалисты Института Генплана Москвы подготовили более 20 мастер-планов для российских городов и регионов – от Арктической зоны и Дальнего Востока до Северного Кавказа и Крыма.
Одним из уникальных проектов стал мастер-план развития островов Сарпинский и Голодный на Волге в Волгограде. Там планируется создать всесезонный семейный курорт. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.