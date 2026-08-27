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27 августа, 11:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов

Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов

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Москва помогает проектировать российские города с учетом профессиональных подходов к урбанистике. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

За последние 15 лет специалисты Института Генплана Москвы подготовили более 20 мастер-планов для российских городов и регионов – от Арктической зоны и Дальнего Востока до Северного Кавказа и Крыма.

Одним из уникальных проектов стал мастер-план развития островов Сарпинский и Голодный на Волге в Волгограде. Там планируется создать всесезонный семейный курорт. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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