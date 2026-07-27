АТОР предложила закрепить за гидами право останавливать восхождение при непогоде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила расширить права горных гидов: дать им возможность единолично останавливать восхождение при ухудшении погоды без финансовых последствий.

Предлагается закрепить это на законодательном уровне, чтобы инструктор не нес материальной ответственности и не платил неустойку за отмену маршрута. Это позволит повысить безопасность туристов и снять с гидов лишнюю нагрузку.

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