Эксперт заявила, что оценки за поведение не повлияют на успеваемость в российских школах

С 1 сентября в российских школах начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8-х классов. Как пояснила эксперт Минпросвещения Марина Конева, оценки за поведение не будут влиять на академическую успеваемость школьников.

При выставлении отметки педагоги будут учитывать дисциплинированность, уважительное отношение к сверстникам и взрослым, отсутствие конфликтов, а также правомерное поведение учащихся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.