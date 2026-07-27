Новости мира: 2 человека погибли в результате стрельбы в Сиэтле

Два человека погибли в результате стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле. Еще пятеро пострадали. Выстрелы раздались во время гастрономического фестиваля. Сведений о задержаниях пока не поступало.

Кроме того, Россельхознадзор ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. Как сообщили в ведомстве, специалисты обнаружили поставки продукции, полученной от зараженного поголовья. Также подтверждены случаи использования сырья третьих стран.

Также стало известно, что с 1 ноября Черногория отменит безвизовый режим для граждан России. Сейчас граждане РФ могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Такой режим действовал последние 18 лет.

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