Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

"Московский чекап" – часть глобальной философии здорового долголетия. Пройти экспресс-диагностику здоровья можно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Пациентам доступна биоимпедансометрия в поликлинике или центре "Мои документы", данные автоматически передаются в электронную медкарту.

"В Москве выстроена система профориентации и предпрофессиональной подготовки школьников. Сегодня медиаклассы открыты в 145 школах. Ребята посещают мастер-классы ведущих журналистов, сценаристов, медиаменеджеров и продюсеров, создают собственные проекты, репортажи, разрабатывают рекламу и снимают кино. Старшеклассники московских школ стали частью профессиональной съемочной группы. Результатом совместной работы стала вертикальная микродрама из 30 серий, которую покажут на Московской международной неделе кино", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве определили участников Большой арктической экспедиции. В отборе приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов колледжей, среди которых выбрали 14 ребят.