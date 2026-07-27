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27 июля, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": стационар кратковременного пребывания откроют в больнице Буянова

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им Буянова

Новости социального блока Москвы

Обновленная ГКБ имени Буянова увеличит объем оказания медпомощи

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова

"Новости дня": спецплощадка московской медицины заработала на ВДНХ

Врачи института Склифосовского спасли зрение пациентке с аневризмой сонной артерии

Испытания российской вакцины от аллергии на березу и кошек подходят к концу

В Москве гости VK Fest смогут пройти экспресс-чекап

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

"Московский чекап" – часть глобальной философии здорового долголетия. Пройти экспресс-диагностику здоровья можно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Пациентам доступна биоимпедансометрия в поликлинике или центре "Мои документы", данные автоматически передаются в электронную медкарту.

"В Москве выстроена система профориентации и предпрофессиональной подготовки школьников. Сегодня медиаклассы открыты в 145 школах. Ребята посещают мастер-классы ведущих журналистов, сценаристов, медиаменеджеров и продюсеров, создают собственные проекты, репортажи, разрабатывают рекламу и снимают кино. Старшеклассники московских школ стали частью профессиональной съемочной группы. Результатом совместной работы стала вертикальная микродрама из 30 серий, которую покажут на Московской международной неделе кино", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве определили участников Большой арктической экспедиции. В отборе приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов колледжей, среди которых выбрали 14 ребят.

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