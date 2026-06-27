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27 июня, 19:30

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Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Санкт-Петербурге вечером 27 июня

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Санкт-Петербурге вечером 27 июня

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Праздник выпускников "Алые паруса" начнется вечером 27 июня в Санкт-Петербурге. По традиции мероприятие будет состоять из двух частей.

Первая часть пройдет на Дворцовой площади, где состоится концерт. Сначала выступят молодежные коллективы, а потом – звезды российской эстрады.

После 00:00 в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника – брига "Россия" под алыми парусами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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