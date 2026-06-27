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Новости

27 июня, 13:30

Экономика

Новости мира: Россия и Алжир подписали соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Новости мира: Россия и Алжир подписали соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

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Россия и Алжир укрепляют экономическое сотрудничество. По итогам заседания межправительственной комиссии стороны подписали ряд документов, включая соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

NASA готовится спасти космическую обсерваторию Swift, орбита которой за 20 лет значительно снизилась, и аппарат рискует сгореть в атмосфере. 30 июня к станции отправят спутник‑буксир. Он должен состыковаться с обсерваторией и вывести ее на безопасную орбиту.

В американском штате Юта продолжаются масштабные лесные пожары. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию жителей нескольких городов. Огонь уничтожил почти 600 квадратных километров территории, столбы дыма видны за сотни километров.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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