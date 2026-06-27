Ретейлеры заявили, что ограничения в App Store не вызвали резкого роста спроса на Android

После удаления ряда российских приложений из App Store пользователи начали рассматривать переход на Android, однако, по данным ретейлеров, заметного роста спроса не произошло.

Как отмечает маркетолог международного уровня Ксения Лычагина, в 2025 году около 20% пользователей перешли с iPhone на Xiaomi, однако массового оттока не произошло. В качестве альтернативы iPhone чаще всего называют Samsung, Honor и Huawei. По ряду характеристик они сопоставимы или даже превосходят устройства Apple.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.