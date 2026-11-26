В Москве завершился Всемирный русский народный собор. Пленарное заседание прошло под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко напомнил, что накануне провели панельные дискуссии о работе с молодежью, защитниками Отечества и кадровым резервом России. Поднимались вопросы поддержки семьи, традиционных ценностей и православных святынь.

По словам Горбенко, Москва исторически складывалась как город, где в тесном диалоге живут представители разных народов и традиций. Поэтому главная задача – укреплять гражданское согласие в обществе, опираясь на культурное наследие.

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