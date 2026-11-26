26 ноября, 15:45Общество
Форум к 85-й годовщине битвы за Москву проходит в Музее Победы
Форум, посвященный 85-й годовщине битвы за Москву, проходит в музее Победы на Поклонной горе. Там собрались представители московского отделения Российского военно-исторического общества, ведущие историки, научные сотрудники и представители ветеранских организаций.
Каждый гость может задать экспертам интересующий вопрос, узнать, как то или иное событие битвы повлияло на ее исход и к чему привело. По словам организаторов, эта открытость и внимание к деталям позволяют сохранять память и поддерживать интерес молодежи, которой в зале тоже много.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.