Форум, посвященный 85-й годовщине битвы за Москву, проходит в музее Победы на Поклонной горе. Там собрались представители московского отделения Российского военно-исторического общества, ведущие историки, научные сотрудники и представители ветеранских организаций.

Каждый гость может задать экспертам интересующий вопрос, узнать, как то или иное событие битвы повлияло на ее исход и к чему привело. По словам организаторов, эта открытость и внимание к деталям позволяют сохранять память и поддерживать интерес молодежи, которой в зале тоже много.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.