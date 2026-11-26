Управляющие компании отвечают за ущерб от падения сосулек. По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, именно с них суды взыскивают расходы на лечение пострадавших или ремонт поврежденных автомобилей, а также компенсацию морального вреда.

В России нет четкого срока, в течение которого управляющая компания должна убрать сосульки. При этом она обязана регулярно осматривать крыши, ограждать потенциально опасные участки и сбивать наледь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.