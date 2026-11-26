Сборщики заказов, кассиры и продавцы, а также работники торгового зала стали самыми популярными вакансиями для подростков на зимних каникулах. Такие данные показало исследование одного из сервисов по поиску работы.

В десятку востребованных позиций также вошли курьеры, операторы кол-центров, бариста и официанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами, промоутеры, разнорабочие и сотрудники пунктов выдачи заказов.

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