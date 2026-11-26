Московские ювелирные магазины готовятся к росту спроса на золотые украшения перед Новым годом. С начала года мировые цены на золото снизились на 30%.

При этом массовых распродаж в магазинах не ожидается, поскольку стоимость металла составляет от 15 до 50% цены готового украшения. Остальные расходы приходятся на работу ювелиров, дизайн, налоги, аренду, маркетинг и логистику.

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