30 декабря станет полноценным рабочим днем для сотрудников с пятидневной рабочей неделей. Сокращенными считаются только рабочие дни, которые непосредственно предшествуют нерабочим праздничным дням.

В этом году 31 декабря будет выходным из-за переноса на эту дату выходного с воскресенья, 4 января. Таким образом, 30 декабря станет последним рабочим днем 2026 года для большинства сотрудников с пятидневкой.

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