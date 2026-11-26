Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Врачи больницы № 1 имени Н. И. Пирогова спасли пациентку с тяжелым инфарктом, осложненным нарушением ритма сердца и кровообращения. Женщина перенесла 3 остановки сердца, ей потребовалось 8 хирургических вмешательств и длительное применение аппарата ЭКМО. Врачи Первой Градской и нового центра болезней системы кровообращения больницы имени И. В. Давыдовского восстановили работу органа.

"Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. Один из последних примеров – история девочки, которая появилась на свет в перинатальном центре "Коммунарка" с весом всего 330 граммов. За 4 месяца благодаря работе врачей и активному участию мамы малышка набрала вес до 2 020 граммов и смогла отправиться домой", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

10 московских школьников и студент колледжа отправились в научную экспедицию в Танзанию. Поездка проходит в рамках проекта "Шесть лет – шесть вулканов", который позволит детям изучить экосистемы вулканов. Они соберут пробы почвы на вулканах и воды в озере Натрон, а потом передадут их специалистам для дальнейшего изучения.