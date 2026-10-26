Движение в центре Москвы ограничат из-за саммита "Россия – Африка"

В центре Москвы введут ограничения движения в связи с проведением саммита "Россия – Африка". 27 октября с 11:00 перекроют Краснопресненскую набережную, а также улицы Рочдельскую, Мантулинскую и 1905 года.

28 и 29 октября ограничения затронут Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты, Москворецкую, Пречистенскую и Кремлевскую набережные, Театральный, Китайгородский и Соймоновский проезды. Также нельзя будет проехать по ряду улиц, в том числе Моховой, Охотному Ряду и Петровке.

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