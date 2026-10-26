В Москве набирает популярность квартирный туризм

В Москве растет число людей, которые приходят на просмотры квартир, но не планируют их покупать. По данным экспертов, осенью доля таких посетителей достигла половины всех показов.

Одни присматривают жилье для будущего переезда, другие приходят из любопытства, чтобы посмотреть на интерьеры, или снимают видео для соцсетей. Некоторые продолжают искать подходящий вариант, но пока не готовы к покупке.

Как новый тренд влияет на рынок недвижимости? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.