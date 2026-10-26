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Новости

26 октября, 16:15

Происшествия

В Москве ищут пропавшую после тренировки 30-летнюю девушку

В Москве ищут пропавшую после тренировки 30-летнюю девушку

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Полиция и волонтеры ищут 30-летнюю москвичку Елизавету, которая пропала 5 дней назад в районе станции метро "Аэропорт". Перед исчезновением девушка была в парках "Березовая роща" и "Ходынское поле", после чего отправилась на тренировку. Она была одета в белые джинсы и бордовую куртку. На следующий день девушка не вышла на работу.

Как сообщают СМИ, телефон пропавшей несколько раз включался, однако на звонки никто не отвечал. По предварительным данным, перед исчезновением она поссорилась с возлюбленным. Полицейские осматривают акваторию Москвы-реки в районе Живописного моста.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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