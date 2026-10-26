Подозреваемым в подготовке терактов в Москве грозит до 15 лет лишения свободы

Подозреваемым в подготовке терактов на объектах противоракетной обороны и энергетики Москвы грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ на этапе подготовки атак.

Одного из задержанных завербовал сотрудник украинских спецслужб, пообещав денежное вознаграждение. Для подготовки теракта он привлек знакомого. Вместе они забрали из тайников в Смоленской и Калужской областях FPV-дроны и компоненты для самодельных взрывных устройств.

Мужчины успели настроить беспилотники и доставить их к точке запуска в Московской области. Управлять дронами планировали дистанционно с территории Украины.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

