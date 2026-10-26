Эксперт сообщила о росте ДТП с частными СИМ в России

В России выросло число ДТП с участием частных средств индивидуальной мобильности, которые не регулируются и не контролируются так же, как прокатные электросамокаты. Об этом сообщила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Эксперт отметила, что ситуация с аварийностью при использовании прокатных электросамокатов лучше благодаря действующим мерам безопасности, в том числе ограничениям скорости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.