26 октября, 13:30Транспорт
Эксперт сообщила о росте ДТП с частными СИМ в России
В России выросло число ДТП с участием частных средств индивидуальной мобильности, которые не регулируются и не контролируются так же, как прокатные электросамокаты. Об этом сообщила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Эксперт отметила, что ситуация с аварийностью при использовании прокатных электросамокатов лучше благодаря действующим мерам безопасности, в том числе ограничениям скорости.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.