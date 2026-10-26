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26 октября, 13:15

Происшествия

В криптообменнике в "Москва-Сити" прошли обыски по делу о мошенничестве

В криптообменнике в "Москва-Сити" прошли обыски по делу о мошенничестве

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В "Москва-Сити" прошли обыски в криптообменнике, куда доставляли деньги, похищенные у пенсионеров. Кадры операции опубликовала столичная полиция в своем канале в МАХ.

Расследование началось после обращения 73-летней женщины, которой сообщили о якобы взломе аккаунта на "Госуслугах" и потребовали снять деньги для "проверки". В результате пенсионерка передала курьеру 13,3 миллиона рублей. После задержания он рассказал о криптообменнике, куда отвозил деньги.

В ходе обысков задержали 2 курьеров и 4 сотрудников организации. Еще одного сотрудника задержали в аэропорту. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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