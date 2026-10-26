В криптообменнике в "Москва-Сити" прошли обыски по делу о мошенничестве

В "Москва-Сити" прошли обыски в криптообменнике, куда доставляли деньги, похищенные у пенсионеров. Кадры операции опубликовала столичная полиция в своем канале в МАХ.

Расследование началось после обращения 73-летней женщины, которой сообщили о якобы взломе аккаунта на "Госуслугах" и потребовали снять деньги для "проверки". В результате пенсионерка передала курьеру 13,3 миллиона рублей. После задержания он рассказал о криптообменнике, куда отвозил деньги.

В ходе обысков задержали 2 курьеров и 4 сотрудников организации. Еще одного сотрудника задержали в аэропорту. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

