Объем высокотехнологичной медпомощи детям в Москве вырос вдвое

За 5 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи детям в Москве вырос вдвое. В столице открывают современные больничные корпуса, устанавливают новое оборудование и внедряют передовые методы лечения и реабилитации.

Всего в Москве работают 9 детских стационаров, а также детские отделения больницы имени Кончаловского в Зеленограде и многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

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