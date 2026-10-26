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Новости

26 октября, 12:00

Общество

Объем высокотехнологичной медпомощи детям в Москве вырос вдвое

Объем высокотехнологичной медпомощи детям в Москве вырос вдвое

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За 5 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи детям в Москве вырос вдвое. В столице открывают современные больничные корпуса, устанавливают новое оборудование и внедряют передовые методы лечения и реабилитации.

Всего в Москве работают 9 детских стационаров, а также детские отделения больницы имени Кончаловского в Зеленограде и многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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