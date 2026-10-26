Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 26 октября

В понедельник, 26 октября, загруженность дорог в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе. Днем локальные затруднения возможны на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером возможны затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.