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26 октября, 09:30

Транспорт

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 26 октября

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 26 октября

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В понедельник, 26 октября, загруженность дорог в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе. Днем локальные затруднения возможны на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером возможны затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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