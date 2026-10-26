Полис ОМС предложили ввести для животных в России. Идею высказали в Общественной палате, где полагают, что эта мера сработает сразу по нескольким направлениям: она поможет людям не влезать в непредвиденные долги, получать бесплатную и эффективную медпомощь для питомцев, а также повысит ответственность у ветклиник за лечение каждого пациента.

Кроме того, система страхования позволит вести учет и контроль домашних животных, а также отслеживать качество и стоимость ветеринарных услуг.

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