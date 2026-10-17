"Качество жизни": эксперт рассказала о пищевой непереносимости

Чем пищевая непереносимость отличается от аллергии? Можно ли внезапно перестать переносить молоко во взрослом возрасте? Всем ли вреден глютен? Что такое целиакия и почему нельзя садиться на безглютеновую диету до обследования?

Насколько информативны популярные анализы "на непереносимость 100 продуктов"? Может ли причиной симптомов оказаться не конкретный продукт, а его количество? Чем заменить исключенные продукты, чтобы не получить дефицит микроэлементов?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила специались по нутритивной поддержке Национального центра спортивной медицины ФМБА России Жанна Гришина.