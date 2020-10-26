Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Тяговые батареи для электробусов теперь будут производить в Москве. Перевод электротранспорта на новые тяговые аккумуляторы позволит и дальше повышать технологическую независимость. Сегодня в парках Мосгортранса насчитывается 790 электробусов с отечественными батареями.

"С 2022 года ведем системную работу по созданию и обновлению навигационных схем. Теперь едиными навигационными материалами охвачены все виды наземного городского транспорта. Московские специалисты впервые создали единую схему магистральных и экспресс-маршрутов, которую размещаем на востребованных остановках. Их выполнили в крупном формате, чтобы москвичи и гости столицы могли легко ориентироваться в маршрутной сети", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые выделенные полосы ввели на магистралях, где проходят 16 маршрутов автобусов и электробусов. Выделенки запустили на дублере Рублевского шоссе, Алтуфьевском шоссе, Заповедной улице, в Проектируемом проезде № 7083.