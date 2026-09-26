Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 09:45

Общество

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС с 2027 года

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС с 2027 года

Россияне начали ездить в Белоруссию ради вакцинации питомцев

Заморозки придут в Московский регион во второй половине октября

Зритель Москвы 24 показал кадры густого тумана

Врачи рассказали о симптомах "холодной" простуды

Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в декабре

"Архитектура заботы": долголетие

"Выбор Рыбова": помидоры

"Качество жизни": сомнолог рассказала, как улучшить качество сна

Синоптики пообещали теплые выходные и старое бабье лето в Москве

С 2027 года генетический скрининг для будущих родителей включат в программу обязательного медицинского страхования. Программа будет действовать во всех регионах России.

Тест поможет выявить у будущих родителей скрытые генетические изменения и хромосомные маркеры, которые могут быть связаны с тяжелыми заболеваниями. Полученная информация позволит парам учитывать возможные риски при планировании беременности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина Брабец

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика