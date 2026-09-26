Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС с 2027 года

С 2027 года генетический скрининг для будущих родителей включат в программу обязательного медицинского страхования. Программа будет действовать во всех регионах России.

Тест поможет выявить у будущих родителей скрытые генетические изменения и хромосомные маркеры, которые могут быть связаны с тяжелыми заболеваниями. Полученная информация позволит парам учитывать возможные риски при планировании беременности.

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