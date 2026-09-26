26 сентября, 09:45Общество
Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС с 2027 года
С 2027 года генетический скрининг для будущих родителей включат в программу обязательного медицинского страхования. Программа будет действовать во всех регионах России.
Тест поможет выявить у будущих родителей скрытые генетические изменения и хромосомные маркеры, которые могут быть связаны с тяжелыми заболеваниями. Полученная информация позволит парам учитывать возможные риски при планировании беременности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.