Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 августа

В столице стартовало строительство станции "Ватутинки". Она станет частью нового участка изумрудной ветки, который протянется на 17 километров и свяжет Коммунарку с Троицком.

Крупнейшие российские операторы связи готовятся к запуску оплаты цифровым рублем. В МТС можно будет покупать услуги таким образом уже с 1 сентября.

С 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках. Запрет распространяется на учеников начальных, средних и старших классов.

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