В АТОР заявили, что в Непале нет организованных российских туристов

В Непале, где произошли наводнение и сход селя, нет организованных туристов из РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным непальской полиции, жертвами стихии стали 95 человек. Еще почти 400 числятся пропавшими без вести.

Стихия обрушилась на Непал и соседний Китай. За несколько часов горные реки вышли из берегов. Потоки воды разрушили дома и дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.