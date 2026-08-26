Гидравлические испытания теплосетей завершили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего к осенне-зимнему сезону подготовлено 20 тысяч километров теплосетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысяч жилых домов. Все подготовительные мероприятия выполнены, горячее водоснабжение в городе восстановлено.

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