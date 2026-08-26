Автоэксперт рассказал о дефиците доступных гибридных авто в России

Гибридные автомобили пользуются спросом у покупателей. Самые доступные модели стоимостью чуть меньше 3 миллионов рублей практически разобрали, рассказал автоэксперт Павел Федоров.

По его словам, интерес к гибридам растет, однако инфраструктура для таких автомобилей в Москве пока развита недостаточно. При этом в городе постепенно появляются скоростные зарядные станции.

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