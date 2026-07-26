Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 19:15

Политика

Путин заявил, что крупные корабли будут оставаться базой для развития флота

Путин заявил, что крупные корабли будут оставаться базой для развития флота

Путин заявил о важной роли ВМФ в решении задач СВО

Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым началась в Омске

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

Путин поднялся в кабину нового самолета МС-21-310

Песков прокомментировал переговоры по Украине

Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели

Путин назвал временными трудности на топливном рынке России

День хоккея в России начнут отмечать 22 декабря

Крупные корабли будут оставаться базой для развития флота. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.

Один из присутствующих спросил президента о том, правдивы ли мнения, что борьба на море в будущем стоит за так называемым "москитным флотом", а большим кораблям там якобы не будет места. Глава государства ответил, что такой флот у России был всегда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕкатерина Кузнеченкова

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика