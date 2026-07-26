Путин заявил, что крупные корабли будут оставаться базой для развития флота

Крупные корабли будут оставаться базой для развития флота. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.

Один из присутствующих спросил президента о том, правдивы ли мнения, что борьба на море в будущем стоит за так называемым "москитным флотом", а большим кораблям там якобы не будет места. Глава государства ответил, что такой флот у России был всегда.

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