Новый пакет санкций Евросоюза затронул приложения российских банков. Под ограничения могут попасть приложения банков WB, Ozon, "Почта", "МТС" и "Яндекс", которые могут удалить из App Store и Google Play. При этом представители банков заявляют, что счета, карты и платежи продолжат работать в обычном режиме.

Эксперты рекомендуют заранее обновить банковские приложения, отключить автоматическую выгрузку редко используемых программ и сохранить веб-версии сервисов на экране смартфона. Кроме того, сервис "Золотая Корона" временно прекратил денежные переводы из России в Грузию и ряд других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.