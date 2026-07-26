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26 июля, 09:45

Политика

Новый пакет санкций Евросоюза затронул приложения российских банков

Новый пакет санкций Евросоюза затронул приложения российских банков

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Новый пакет санкций Евросоюза затронул приложения российских банков. Под ограничения могут попасть приложения банков WB, Ozon, "Почта", "МТС" и "Яндекс", которые могут удалить из App Store и Google Play. При этом представители банков заявляют, что счета, карты и платежи продолжат работать в обычном режиме.

Эксперты рекомендуют заранее обновить банковские приложения, отключить автоматическую выгрузку редко используемых программ и сохранить веб-версии сервисов на экране смартфона. Кроме того, сервис "Золотая Корона" временно прекратил денежные переводы из России в Грузию и ряд других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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