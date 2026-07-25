Новые санкции ЕС в отношении аэропорта Шереметьево не повлияют на рейсы перевозчиков в РФ

Новые санкции ЕС в отношении аэропорта Шереметьево не повлияют на рейсы иностранных перевозчиков в Россию, заявили в АТОР. Ограничения действуют только для физических и юридических лиц из стран Евросоюза, а авиакомпании оттуда не летают туда с 2022 года.

При этом перевозчикам из других стран ничего не угрожает. Кроме того, расширяют программы на Ближний Восток.

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