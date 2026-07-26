Законопроект о защите от сталкинга внесли в Госдуму. Документ предусматривает возможность обратиться в суд за охранным ордером, который запретит преследователю приближаться к человеку на установленное расстояние и вступать с ним в контакт.

Психологи называют сталкинг формой психологического насилия и советуют не продолжать общение с преследователем. Юристы рекомендуют сразу обращаться в полицию, а при отказе в возбуждении уголовного дела обжаловать решение в прокуратуре или суде.

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