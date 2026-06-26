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26 июня, 16:15

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Программу общегородского выпускного на ВДНХ сделали универсальной для всех

Программу общегородского выпускного на ВДНХ сделали универсальной для всех

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Программу главного общегородского выпускного разработали так, чтобы было интересно и поклонникам шумных вечеринок, и скромным интровертам. Праздник пройдет на ВДНХ, в нем примут участие 50 тысяч выпускников, родителей и учителей. Мероприятие продлится до 05:00.

Ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова сообщила, что ограничения движения будут действовать до 07:00 27 июня. С 00:00 26 июня и до окончания мероприятия на участках ограничений запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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