Движение перекроют в центре Москвы 27 июня

Движение перекроют на ряде улиц в центре столицы 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

С 11:50 до окончания прохождения автоколонны закроют внешнюю сторону Садового кольца. С 00:00 до 20:00 ограничения будут действовать в проезде Девичьего Поля. С 07:00 до 18:00 перекроют Зубовскую и Большую Пироговскую улицы, Дашков и Новоконюшенный переулки.

На участках перекрытий также запретят остановку и парковку транспортных средств.

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