Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 13:30

Транспорт

Движение перекроют в центре Москвы 27 июня

Движение перекроют в центре Москвы 27 июня

"Спецреп": самокатчики

Строительство путепровода в Москве соединит улицы Академика Королева и Валаамскую

На Курском направлении изменится движение поездов дальнего пригорода с 29 июня по 3 июля

В Росавиации сообщили об ограничениях в работе столичных аэропортов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 26 июня

Собянин: строим путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Число направляющихся в Крым поездов сократилось

Эксперты заявили, что старые отечественные автомобили наиболее уязвимы для воров

В Москве будет перекрыта одна крайняя левая полоса в проезде Девичьего Поля

Движение перекроют на ряде улиц в центре столицы 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

С 11:50 до окончания прохождения автоколонны закроют внешнюю сторону Садового кольца. С 00:00 до 20:00 ограничения будут действовать в проезде Девичьего Поля. С 07:00 до 18:00 перекроют Зубовскую и Большую Пироговскую улицы, Дашков и Новоконюшенный переулки.

На участках перекрытий также запретят остановку и парковку транспортных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика