Новак сообщил о достаточных запасах топлива в России

Запасов топлива в России достаточно для обеспечения внутреннего рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти также рассматривают возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей.

Новак отметил, что топливный ажиотаж привел к росту спроса на 20–30%, при этом увеличение потребления носило искусственный характер. Для балансировки рынка требуется время, поскольку сейчас продолжается перестройка логистических связей.

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