Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 12:15

Экономика

Новак сообщил о достаточных запасах топлива в России

Новак сообщил о достаточных запасах топлива в России

Мэр Москвы рассказал о строительстве технопарков в рамках городской программы

Россиянам напомнили, как правильно хранить деньги в банке

Финансовые аналитики отметили, что у россиян увеличился интерес к иностранной валюте

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

Финансовая грамотность 2026. Как работает факторинг

Финансовая грамотность 2026. Кредитные каникулы

Финансовая грамотность 2026. Кредитные каникулы для бизнеса

"Деньги 24": спрос на рефинансирование кредитов вырос в России

"Деньги 24": срок действия льготной ставки по "Семейной ипотеке" могут снизить до 15 лет

Запасов топлива в России достаточно для обеспечения внутреннего рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти также рассматривают возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей.

Новак отметил, что топливный ажиотаж привел к росту спроса на 20–30%, при этом увеличение потребления носило искусственный характер. Для балансировки рынка требуется время, поскольку сейчас продолжается перестройка логистических связей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика