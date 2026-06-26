26 июня, 11:45Политика
В Госдуме предложили ужесточить правила размещения хостелов в многоквартирных домах
Правила размещения хостелов в многоквартирных домах могут ужесточить. В Госдуме предлагают предоставить регионам право устанавливать дополнительные требования к использованию нежилых помещений в жилых домах.
Инициатива также касается трудовых общежитий, складов, дарксторов и помещений для проведения квестов. Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы жителей на шум, нарушения порядка и другие неудобства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.