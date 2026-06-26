Эксперты заявили, что старые отечественные автомобили наиболее уязвимы для воров. Чаще всего они проникают в салон, чтобы похитить личные вещи. Но находятся и те, кто сливает бензин.

Просверлить могут практически любой бак – это не зависит от марки или возраста автомобиля. Обычно злоумышленники выбирают более простой способ и пытаются просто слить топливо через горловину.

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