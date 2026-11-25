25 ноября, 22:45Город
В Москве построили три дома по реновации с помощью заводских модулей
В Москве построили три дома по программе реновации с использованием крупногабаритных модулей. Их производят на заводе в "Технополисе "Москва". Там собирают практически готовые квартиры, которые затем доставляют на стройплощадку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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