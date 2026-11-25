Рестораны, спа-комплекс и конгресс-центр вошли в состав нового пятизвездочного гостиничного комплекса "Россия", который открылся рядом с парком "Зарядье". В оформлении фасадов и интерьеров использовали элементы русской архитектуры, образы народных сказок и мотивы русской природы.

На месте комплекса восстановили фасады трех дореволюционных зданий по архивным материалам. В интерьерах также разместили мозаики, созданные Зурабом Церетели в 2025 году. Отель рассчитан в том числе на туристов, которым важны просторные номера и близость к Кремлю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.