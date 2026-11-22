"Моспитомец" опубликовал рекомендации для тех, кто хочет взять питомца из приюта. Сначала можно изучить анкеты или приехать в приют лично. Для посещения понадобится паспорт.

На встрече сотрудники расскажут о возрасте, характере и привычках животного, а также ответят на вопросы будущего владельца. Затем специалисты уточнят, в каких условиях животное будет жить. После успешного собеседования стороны подписывают договор ответственного содержания. Окончательное решение можно принять в течение трех дней.

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