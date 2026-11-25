Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве. Городские службы расчищают дороги и тротуары, подходы к садам, школам и поликлиникам, а также остановки общественного транспорта. В течение дня снегопад будет постепенно ослабевать.

При порывах ветра до 15–17 метров в секунду снег переносится, образуются заносы и ухудшается видимость. Колебания температуры около 0 и ниже способствуют образованию гололедицы. Водителям рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

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