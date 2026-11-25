В 12 московских парках установили почтовые ящики для писем Деду Морозу. Отправить послание смогут как дети, так и взрослые. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Новогодняя почта появилась в Парке Горького, Измайловском парке, "Кузьминках" и других популярных местах отдыха. Ящики разместили у главных входов, на центральных аллеях и возле катков. Оставить письмо можно до 27 декабря включительно.

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