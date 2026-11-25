В России может появиться "Семейный банк отпусков", который позволит работающим гражданам передавать часть своих отпускных дней родственникам. С такой инициативой выступили депутаты Государственной думы.

Предполагается, что передать дни можно будет по заявлению обоих членов семьи. Получатель сможет использовать их для личных и семейных дел без подтверждения цели отпуска.

При этом передавать дни отпуска, которые предоставляют для защиты здоровья, например за работу во вредных или опасных условиях, не разрешат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.